Festnahme in Stuttgart

Auch nach Feierabend schnappen Super-Recogniser immer wieder gesuchte Täter. Wie lief das bei einem aktuellen Fall in Stuttgart?

Christine Bilger 30.05.2025 - 12:37 Uhr

Die Augen eines Super-Recognisers ruhen nie. Auch nach Feierabend sind diese Polizistinnen und Polizisten mit ihren besonderen Fähigkeiten immer auf Empfang. So auch wieder geschehen am Vorabend des Feiertags Himmelfahrt: Die Polizei konnte zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche festnehmen, die verdächtigt werden, am 2. Mai im Möhringer Freibad zwei 17-Jährige geschlagen und beraubt zu haben – zusammen mit weiteren Beteiligten, die Rede war damals von einer sechsköpfigen Gruppe. Die Polizei hatte intern Fahndungsbilder, veröffentlicht worden waren diese nicht.