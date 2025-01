Nach einer Reihe von Delikten kann die Polizei am Freitag einen Erfolg vermelden: Sie fasst zwei Tatverdächtige, die ältere Menschen bestohlen haben sollen.

Mehrere Fälle von Taschendiebstahl auf Rolltreppen an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus haben die Polizei dieser Tage alarmiert. Am Freitag konnten dann zwei Tatverdächtige gefasst werden, weil sich Beamte im Haltestellenbereich aufhielten und die Tat beobachten konnten.

Die erwischten Männer sind 58 und 62 Jahre alt. Sie sollen am selben Ort schon mehrmals in den zurückliegenden Tagen zugeschlagen haben. Festgenommen wurden sie, nachdem sie am Freitag eine Frau bestohlen hatten. Sie stand auf der Rolltreppe, der Zwischenfall geschah gegen 10.15 Uhr. Der 58-Jährige soll den Rucksack des Opfers aufgemacht und hineingegriffen haben, während der mutmaßliche Komplize die Tat abgeschirmt haben soll, um nicht beobachtet zu werden. Den Polizeibeamten fielen die Tatverdächtigen trotzdem auf und sie fassten die Männer. Sie hatten mehrere Hundert Euro mutmaßlich gestohlenes Geld dabei. Die Frau verließ die Haltestelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie wird als Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Tatverdächtigen kamen nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß.

Lesen Sie auch

Die Polizei untersucht, ob weitere Fälle aus den zurückliegenden Tagen ebenfalls den beiden Männern zuzuordnen sind. Am Montag wurde eine 73-jähriger Mann an der Haltestelle bestohlen. Zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr sollen die Tatverdächtigen die Rolltreppe mittels Notknopf gestoppt haben und dem Mann den Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen haben. Am Am Dienstag sollen Unbekannte auf der fahrenden Rolltreppe einer 80 Jahre alten Frau gegen 10.15 Uhr vermutlich die Geldbörse aus der Handtasche genommen haben.

Um die Taten vollständig aufklären zu können, ist die Polizei auch auf Aussagen von Zeuginnen und Zeugen angewiesen. Insbesondere die Frau, die am Freitag kurz vor der Festnahme bestohlen wurde, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0711/89 90 33 00 entgegen.