Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei in Stuttgart-Wangen einen 39-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, zahlreiche Diebstähle an Fahrzeugen begangen zu haben.

nre 14.04.2026 - 10:30 Uhr

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zahlreiche Diebstähle an Fahrzeugen begangen zu haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft führte der Hinweis eines Zeugen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung zu dem Tatverdächtigen.