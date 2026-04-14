Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei in Stuttgart-Wangen einen 39-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, zahlreiche Diebstähle an Fahrzeugen begangen zu haben.

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zahlreiche Diebstähle an Fahrzeugen begangen zu haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft führte der Hinweis eines Zeugen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung zu dem Tatverdächtigen.

 

Eine Streife habe den Mann gegen 3.05 Uhr in der Nähterstraße in Stuttgart-Wangen kontrolliert und festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Gegenstände, die der 39-Jährige möglicherweise bei seinen Taten eingesetzt hat. Die Ermittlungen hierzu würden noch andauern.

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Der Mann wurde im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl. Der 39-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.