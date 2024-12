Ein Mann ist in Ulm auf einem Polizeirevier aufgeschlagen und hat angekündigt, dass er mehre Menschen umbringen werde und das Haus anzünden werde. Die Polizei schreiben in einer Mitteilung von „völlig absurdem Verhalten“ – der 62-Jährige sei festgenommen worden.

Laut den Beamten hatte sich der Mann in der Nacht auf Samstag um kurz nach 3 Uhr an der Wache des Polizeireviers Ulm-West gemeldet. Ohne Umschweife erklärte er dem verdutzten Beamten, dass er jetzt die Bewohner eines Hauses in der Blaubeurer Straße umbringen werde. Zudem wolle er dieses anzünden. Um weiteren Schaden zu verhindern, wurde der Mann in zunächst Gewahrsam genommen.

Lesen Sie auch

Der Mann ist der Ulmer Polizei kein Unbekannter und wegen zahlreicher Straftaten auch schon längere Zeit in Haft gesessen. Aufgrund seiner Vergangenheit und noch weiterer Ermittlungsverfahren in jüngster Vergangenheit wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm vorläufig festgenommen, am Montag wird er sich vor einem Richter verantworten müssen.