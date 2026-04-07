Mindestens sechs Jahre lang entzieht sich ein verurteilter Straftäter den deutschen Behörden. Doch dann will er in einem Bus einreisen. Was an der Schweizer Grenze geschah.

red/dpa/lsw 07.04.2026 - 11:36 Uhr

Nach mindestens sechs Jahren auf der Flucht hat die Bundespolizei einen per nationalem Haftbefehl gesuchten Mann in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) festgenommen. Der 49-Jährige hatte am Samstag in einem Fernreisebus aus Italien gesessen, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Bus war auf der Autobahn am Grenzübergang kontrolliert worden.