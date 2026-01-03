Die USA haben bei einem Angriff auf Venezuela Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht. Noch sind viele Fragen offen.

Was genau ist in der Nacht zum Samstag in Venezuela geschehen? Fest steht: Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump Ziele in dem Land attackiert und den Präsidenten gefangen genommen. Näheres will Trump um 17.00 Uhr (MEZ) auf einer Pressekonferenz in Florida mitteilen. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Was wir wissen: Das ist passiert: US-Präsident Trump hat auf seiner Plattform Truth Social erklärt, dass die USA Venezuela angegriffen und Staatschef Nicolás Maduro sowie dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht haben.

Der US-Sender CBS News berichtet unter Berufung auf US-Beamte, Maduro sei am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) von Einheiten der US-Elite-Truppe Delta Force gefangen genommen worden.

Die US-Bundespolizei FBI war nach Angaben eines Senators an der Festnahme beteiligt.

Maduro befindet sich Trump zufolge auf dem Weg nach New York. Zusammen mit seiner Ehefrau Cilia Flores sei Maduro auf dem Kriegsschiff „Iwo Jima“, sagte Trump im Interview des US-Fernsehsenders Fox News.

In Caracas wurden in der Nacht Explosionen und Rauchsäulen beobachtet. Die Luftangriffe richteten sich vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Unter anderem soll Fuerte Tiuna - die wichtigste Militärbasis des Landes - angegriffen worden sein.

Nach US-Informationen, die sich auf Außenminister Marco Rubio berufen, sind aktuell keine weiteren Angriffe auf Venezuela geplant.

Trump hat für 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) eine Pressekonferenz in Mar-a-Lago in Florida angekündigt, auf der weitere Details bekanntgegeben werden sollen.

Die Vorwürfe: Nach Angaben von US-Vize-Außenminister Christopher Landau soll Maduro für seine „Verbrechen“ zur Rechenschaft gezogen werden. US-Justizministerin Pam Bondi erklärte, Maduro solle gemeinsam mit seiner Ehefrau Cilia Flores in New York vor Gericht gestellt werden, unter anderem wegen „Drogenterrorismus“.

Reaktion in Venezuela: Die Regierung wirft den USA militärische Aggression vor und macht eine Verletzung der Charta der Vereinten Nationen geltend. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze - wie die großen Ölvorkommen - Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen.

Die Regierung hat eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt.

Die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado fordert nach der Festnahme von Maduro die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger. Er habe die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gewonnen und sollte sein verfassungsmäßiges Amt nun unverzüglich antreten, heißt es in einer Mitteilung auf X.

Opfer: Bei dem US-Angriff sind nach venezolanischen Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden. Eine Zahl wurde nicht genannt.

Nach Angaben von Trump sollen zudem „ein paar“ Einsatzkräfte getroffen worden sein.

Praktische Folgen: Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersagte Flüge rund um Venezuela „in Zusammenhang mit andauernden militärischen Aktivitäten“. Betroffen sind unter anderem Maiquetía (Venezuela), Curaçao, Trinidad (Piarco) und San Juan (Puerto Rico).

Die USA haben ihre Reisewarnungen für Venezuela auf Stufe 4 verschärft: nicht reisen. US-Bürger in Venezuela sollen zu Hause bleiben und das Land verlassen, sobald dies sicher möglich ist.

Was wir nicht wissen

Umfang, genaue Ziele und Ablauf der US-Angriffe?

Auf welche rechtlichen Grundlagen berufen sich die USA?

Wie hoch sind Schäden und Opferzahlen, wie stark ist die Zerstörung ziviler Infrastruktur?

Wer folgt auf Maduro?

Welche langfristigen Folgen haben die Ereignisse für die regionale Sicherheit und die internationale Diplomatie?