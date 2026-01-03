Die USA haben bei einem Angriff auf Venezuela Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht. Noch sind viele Fragen offen.
03.01.2026 - 17:47 Uhr
Was genau ist in der Nacht zum Samstag in Venezuela geschehen? Fest steht: Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump Ziele in dem Land attackiert und den Präsidenten gefangen genommen. Näheres will Trump um 17.00 Uhr (MEZ) auf einer Pressekonferenz in Florida mitteilen. Was bisher bekannt ist - und was nicht.