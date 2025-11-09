Die Polizei hat in Stuttgart zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Einer der Männer hatte sich mit einem Ladendetektiv auf der Königstraße angelegt.

Zwei mutmaßliche Ladendiebe hat die Polizei in Stuttgart festgenommen. Die beiden Männer sitzen in U-Haft. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 42-Jähriger einen Tankstellen-Mitarbeiter in der Nacht auf Sonntag in Feuerbach bedroht. Der Tatverdächtige hatte die Tankstelle in der Heilbronner Straße gegen 1.30 Uhr betreten und vier Flaschen Alkohol eingepackt.

Als der 29-jährige Angestellte ihn aufforderte, die Ware zu bezahlen, behauptete der Dieb, er habe ein Messer dabei – und flüchtete. Eine Polizeistreife griff ihn kurz darauf auf und nahm ihn fest.

37-Jähriger greift Ladendetektiv an

Einige Stunden zuvor – gegen 13.30 Uhr – hatte ein 37 Jahre alter Mann in einem Laden auf der Königstraße Waren eingesteckt ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete ihn dabei.

Als er den Tatverdächtigen ansprach, soll er versucht haben, dem Detektiv ins Gesicht zu schlagen. Die Polizei nahm den Mann fest – dabei wehrte er sich heftig und beleidigte den Ladendetektiv.