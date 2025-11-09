Die Polizei hat in Stuttgart zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Einer der Männer hatte sich mit einem Ladendetektiv auf der Königstraße angelegt.
Zwei mutmaßliche Ladendiebe hat die Polizei in Stuttgart festgenommen. Die beiden Männer sitzen in U-Haft. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 42-Jähriger einen Tankstellen-Mitarbeiter in der Nacht auf Sonntag in Feuerbach bedroht. Der Tatverdächtige hatte die Tankstelle in der Heilbronner Straße gegen 1.30 Uhr betreten und vier Flaschen Alkohol eingepackt.