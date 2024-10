Passant beobachtet mutmaßliche Dealer – Polizei rückt an

Festnahmen in Stuttgart-Mitte

Ein Passant beobachtet, wie ein Mann in der Klett-Passage ein Päckchen in einem Zeitungsständer eines Kiosks versteckt und verständigt die Polizei. Diese kann gleich zwei Männer festnehmen.

Matthias Kapaun 07.10.2024 - 11:54 Uhr

Polizeibeamte haben am Donnerstag in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte zwei 28 und 31 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben. Ein Zeuge hatte die Beamten auf die Spur der Verdächtigen gebracht.