Online-Banking geknackt, Verifizierungen ausgehebelt: Drei Betrüger sollen so Millionen ergaunert haben. Nun hat die Polizei die Bande auffliegen lassen.
11.03.2026 - 12:00 Uhr
Die Polizei ist nach jahrelangen Ermittlungen einer Bande von Computerbetrügern auf die Spur gekommen. Experten für Computerbetrug hätten drei Tatverdächtige identifiziert, teilte das für die Ermittlungen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hechingen mit. Der mutmaßliche Kopf der Bande, ein 36-Jähriger, sei in Frankreich festgenommen worden und sitze inzwischen in Untersuchungshaft.