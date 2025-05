Das Festspielhaus feiert 2025 den 100. Geburtstag des Komponisten, Dirigenten, Philosophen und Weltbürgers Pierre Boulez mit dessen Musik und Werken, die ihn inspirierten.

SWMN 05.05.2025 - 09:20 Uhr

Ein Gentleman und Revolutionär, dem das Festspielhaus Baden-Baden seine Pfingstfestspiele widmet. Gleichermaßen genial als Komponist wie als Dirigent, hat Boulez Zeit seines Lebens angeeckt und dadurch viel in Bewegung gebracht: Er dinierte mit Staatsoberhäuptern, dirigierte den Jahrhundertring und den von Christoph Schlingensief inszenierten „Parsifal" in Bayreuth und wurde in der Schweiz auch einmal in Untersuchungshaft gesteckt. Vom 31. Mai bis zum 9. Juni 2025 feiern das Festspielhaus Baden-Baden und die ganze Stadt mit hochkarätigen Musikern und allen Besuchern Pierre Boulez.