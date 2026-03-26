Seit fast zehn Jahren leitet der selbstbewusste Intendant das renommierte Klassik-Festival. Zuletzt war ein Streit zwischen ihm und dem Aufsichtsgremium eskaliert. Jetzt wurde Hinterhäuser beurlaubt.
26.03.2026 - 14:33 Uhr
Salzburg - Der Kulturmanager Markus Hinterhäuser beendet seine Leitung der Salzburger Festspiele nach einem wochenlangen Streit über seinen Führungsstil. "Aufgrund unüberbrückbarer Auffassungsunterschiede und Differenzen gehen die Salzburger Festspiele und Intendant Markus Hinterhäuser ab sofort getrennte Wege", hieß es in einer Mitteilung des Festspiel-Kuratoriums.