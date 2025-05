Vor seinem ersten Wiener Neujahrskonzert wird Yannick Nézet-Séguin im Festspielhaus in Baden-Baden Mozarts große Chorwerke dirigieren – als Schwerpunkt der Sommerfestspiele 2025.

SWMN 26.05.2025 - 07:52 Uhr

Bereits im 19. Jahrhundert war Baden-Baden Europas Sommerresidenz. Yannick Nézet-Séguin, der Musikchef der New Yorker Metropolitan Opera (Met), sieht sich in dieser Tradition. Der Kanadier von Geburt und New Yorker von Beruf, dirigiert als allsommerlicher Wahl-Baden-Badener auch die diesjährigen Sommerfestspiele in der Kurstadt. Das Musikfest wird an zwei Wochenenden gefeiert, vom 27. Juni bis 29. Juni und vom 4. Juli bis 6. Juli. Das erste Wochenende eröffnet ein öffentliches Sommerfest des Freundeskreises. Die nächsten Abende geht es weiter mit einem spätromantisch-modernen Eröffnungskonzert und einer Sommergala. Das zweite Wochenende steht anschließend ganz im Zeichen Mozarts.