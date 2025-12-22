Es ist das erste Weihnachtsfest als Kanzler. Nach den Krisentreffen der vergangenen Wochen zum Krieg in der Ukraine hofft der CDU-Chef auf entspannende Feiertage. Wie feiert der Bundeskanzler?

dpa 22.12.2025 - 13:52 Uhr

Berlin - Kanzler Friedrich Merz verbringt Weihnachten ganz traditionell im Kreis der Familie mit Gattin Charlotte, den Kindern und Enkelkindern, einem Weihnachtsbaum und gutem Essen. Eine kleine Besonderheit gibt es bei den Festtagsritualen der Familie des CDU-Vorsitzenden nach Angaben aus seinem Umfeld aber doch: Die Erwachsenen in der Familie wichteln – und hätten damit die Päckchenflut erfolgreich eingedämmt.