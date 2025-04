Ein sich schnell ausbreitendes Feuer bedroht im US-Bundesstaat New Jersey Gebäude und Menschenleben. Mehr als 3.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

dpa 23.04.2025 - 10:40 Uhr

Trenton - Wegen eines sich schnell ausbreitenden Waldbrandes sind Tausende Menschen im US-Bundesstaat New Jersey aus ihren Häusern geflohen. Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagmorgen im Ocean County südöstlich der Hauptstadt Trenton aus. Bis zum Abend (Ortszeit) breitete er sich auf mehr als 34 Quadratkilometern aus, was in etwa der Fläche des Berliner Stadtbezirks Mitte entspricht.