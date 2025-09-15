Nach dem Brand eines Schaltkastens an der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin gehen Ermittler von schwerer vorsätzlicher Brandstiftung aus. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.
15.09.2025 - 14:46 Uhr
Die Polizei geht nach dem Brand an der wichtigen Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover von schwerer vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Spurenlage an einem Stellwerk in Lehrte deute darauf hin, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Kriminalpolizei Hannover habe entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zuvor hatten die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und der NDR berichtet.