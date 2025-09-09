Kein Licht, keine Notrufe, geschlossene Geschäfte – eine Brandstiftung zerstört Stromleitungen. Auch Pflegeheime und Patienten sind betroffen. Tausende sind stundenlang ohne Strom.
09.09.2025 - 13:59 Uhr
Berlin - Zehntausende Berliner Haushalte trifft ein Stromausfall mitten in der Nacht. Grund ist nach ersten Ermittlungen der Polizei vermutlich ein politisch motivierter Brandanschlag auf zwei Strommasten in der Hauptstadt, der die dortige Energieversorgung lahmlegt. Rund 50.000 Haushalte und Firmen im Berliner Südosten sind betroffen, viele davon blieben bis zum Nachmittag ohne Strom, manche noch länger. Über mögliche Täter aus extremistischen Kreisen war zunächst noch nichts bekannt.