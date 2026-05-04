In Heimsheim ist es in der Nähe des Marktplatzes zu einem Feuer gekommen: Der Dachstuhl eines Hauses geriet in Brand. Die Rauchentwicklung war enorm.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am Montagnachmittag in Heimsheim gekommen. In der Pforzheimer Straße nahe des Marktplatzes war gegen 14.50 Uhr der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, gab es gegen 16 Uhr keine offenen Flammen mehr, allerdings noch immer eine starke Rauchentwicklung. So wurde die Heimsheimer Bevölkerung auch im Radio dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Fachwerkhaus in Flammen: Schwerer Brand in Leonberg-Warmbronn: Verwaltung ohne Strom

Fachwerkhaus in Flammen Schwerer Brand in Leonberg-Warmbronn: Verwaltung ohne Strom

Im Leonberger Teilort hat der Dachstuhl eines Fachwerkhauses gebrannt. Auswirkungen und Schaden sind beträchtlich. Nachbarn hatten noch versucht, zu löschen, allerdings vergeblich.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim des Weiteren auf Nachfrage mitteilt, sei das Dachgeschoss mutmaßlich unbewohnt gewesen. Über die Höhe des Schadens gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben.