In Heimsheim brennt ein Haus: Bürger sollen Fenster und Türen geschlossen halten

In Heimsheim ist es in der Nähe des Marktplatzes zu einem Feuer gekommen: Der Dachstuhl eines Hauses geriet in Brand. Die Rauchentwicklung ist enorm.

Marius Venturini 04.05.2026 - 15:57 Uhr

Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es an diesem Montagnachmittag in Heimsheim gekommen. In der Pforzheimer Straße nahe des Marktplatzes war gegen 14.50 Uhr der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, gebe es derzeit keine offenen Flammen mehr, allerdings noch immer eine starke Rauchentwicklung. So wurde die Heimsheimer Bevölkerung auch im Radio dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.