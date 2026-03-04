Nach dem verheerenden Feuer im Engelbergtunnel auf der A81 haben hunderte Einsatzkräfte bis in die Nacht dafür gesorgt, dass eine der Tunnelröhren wieder befahrbar ist.
04.03.2026 - 11:41 Uhr
Die Verwüstung auf der A81 im Engelbergtunnel bei Leonberg war am Dienstagabend gewaltig: Am frühen Nachmittag hatte am nördlichen Tunneleingang der Anhänger eines Lkws Feuer gefangen und war an Ort und Stelle vollständig ausgebrannt. Bei einer ersten Begutachtung an der Einsatzstelle wenige Stunden später war das Ausmaß des Schadens deutlich zu sehen.