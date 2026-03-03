Wie der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann vom Ort des Geschehens berichtet, gibt es Verletzte nach dem Lkw-Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg.
03.03.2026 - 15:22 Uhr
Rauch über dem Engelbergtunnel. Beim Brand eines Lastwagens in der Weströhre des Tunnels hat es offenbar Verletzte gegeben. Das bestätigte als erstes der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann auf Nachfrage vor Ort. Die Polizei berichtete wenig später offiziell von zwei verletzten Personen und dass sich keine Menschen mehr im Tunnel befänden. Am frühen Abend benannte die Polizei konkret Rauchvergiftungen bei den zwei Verletzten.