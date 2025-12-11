Die Feuerwehr wird im Schwarzwald zu einem brennenden Wohnhaus gerufen. Ein Mann muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

red/dpa 11.12.2025 - 06:45 Uhr

Bei einem Wohnhausbrand im Kreis Freudenstadt ist ein Hausbewohner schwer verletzt worden. Der Mann musste mit schweren Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar. Den Schaden bezifferte die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag.