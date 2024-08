Hohe Flammen schlagen in den Nachthimmel: Eine katholische Kirche im Landkreis Heilbronn fängt Feuer und brennt nieder. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

red/dpa/lsw 11.08.2024 - 16:49 Uhr

Beim Brand einer Kirche in Widdern (Landkreis Heilbronn) ist ein geschätzter Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Samstag aus zunächst unklarer Ursache in der 58 Jahre alten katholischen Kirche ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zunächst habe der Dachstuhl in Flammen gestanden, dann sei das Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Auch zwei geparkte Autos seien durch die Hitze beschädigt worden.