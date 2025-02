Ein Mann versucht, ein Feuer in seiner Wohnung zu löschen und wird dabei verletzt. In sein Zuhause zurückkehren kann er vorerst vermutlich nicht.

dpa/lsw 08.02.2025 - 19:52 Uhr

Ein Mann ist beim Versuch, einen Brand in seiner Wohnung im Landkreis Rastatt zu löschen, verletzt worden. Das Feuer in der Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bühl-Moos war aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.