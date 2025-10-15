15.10.2025 - 10:57 Uhr , aktualisiert am 15.10.2025 - 10:57 Uhr

Drei Verletzte bei Brand in Klinik in Winnenden – Polizei vermutet Brandstiftung

Großeinsatz im Klinikum Schloss Winnenden: Ein Unbekannter legt am Dienstagabend ein Feuer in einer Toilette. Drei Pflegekräfte werden verletzt.

Chris Lederer 15.10.2025 - 10:57 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften ins Klinikum Schloss Winnenden ausgerückt. Grund war ein Brand in einer Toilette des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine bislang unbekannte Person dort einen Mülleimer angezündet, teilt die Polizei mit.