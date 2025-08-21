Verheerende Feuer halten die Einsatzkräfte in Spanien seit rund zwei Wochen auf Trab. An einem Hotspot schuften auch Deutsche mit. Das Ende einer langen Hitzewelle entschärft die Lage jedoch merklich.
21.08.2025 - 12:42 Uhr
Madrid/Jarilla - Bei der Bekämpfung der schlimmsten Wald- und Buschbrände seit Jahrzehnten in Spanien steht kühleres Wetter den Einsatzkräften inzwischen zur Seite. "Die Lage ist jetzt günstiger", sagte die Generaldirektorin des spanischen Zivilschutzes, Virginia Barcones, im staatlichen TV-Sender RTVE. Die Nacht sei positiv verlaufen. Noch seien im Nordwesten und Westen 21 größere Brände aktiv. Man habe aber zuletzt eine Ausweitung der meisten Feuer weitgehend verhindern können.