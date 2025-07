Der Brand in einer Sauna hat ein Einfamilienhaus in Alfdorf so in Mitleidenschaft gezogen, dass es vorerst unbewohnbar ist. Die Ursache für das Feuer klingt kurios.

Frank Rodenhausen 22.07.2025 - 09:29 Uhr

Eine Sauna hat ein Einfamilienhaus in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) in Brand gesetzt und hohen Schaden angerichtet. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, entstand das Feuer am Montagnachmittag im Brühlweg, nachdem Wasser aus einer undichten Dusche in die eingebaute Saunakabine gelaufen war.