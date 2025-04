Beim Abflammen von Unkraut gerät am Montagnachmittag in Althütte zunächst eine Hecke in Brand. Die Funken fliegen auf ein benachbartes Doppelhaus und richten dort größeren Schaden an.

Chris Lederer 08.04.2025 - 09:51 Uhr

Beim Abflammen von Unkraut mithilfe eines Brenners geriet am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr in der Straße Im Kugelhof in Althütte (Rems-Murr-Kreis) zunächst eine Hecke in Brand. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einem Funkenflug, wodurch Teile des Daches einer Doppelhaushälfte Feuer fingen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Althütte, Alfdorf, Kaisersbach und Welzheim waren mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften rasch vor Ort und konnten einen größeren Schaden verhindern.