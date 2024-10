Brand zerstört Wohnung in Mehrfamilienhaus – 20 Personen gerettet

Feuer in Asperg

Ein Feuer hat eine Wohnung in einem Haus in Asperg komplett zerstört. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro aus.

Jörg Breithut 12.10.2024 - 18:00 Uhr

Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem Brand in Asperg im Kreis Ludwigsburg ausgerückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Der Notruf war gegen 14 Uhr in der Zentrale eingegangen.