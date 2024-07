Feuer in Asylunterkunft in Winnenden

Ein 23-Jähriger wird verdächtigt, am Sonntagabend einen Brand in einer Asylunterkunft in Winnenden gelegt zu haben. Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Frank Rodenhausen 22.07.2024 - 17:59 Uhr

Nach dem Brand in einer Asylunterkunft in der Albertviller Straße hat die Polizei bereits am Sonntagabend einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Weil sich der Verdacht mittlerweile erhärtet habe, beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl. Dieser wurde am Montagnachmittag in Vollzug gesetzt. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Über die weiteren Hintergründe will die Polizei mit Verweis auf die noch weiter laufenden Ermittlungen zurzeit keine Angaben machen.