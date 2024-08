Ein Feuer hat ein Wohnhaus in der Backnanger Innenstadt schwer beschädigt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, 18 Menschen haben ihre Wohnung verloren.

Annette Clauß 04.08.2024 - 10:02 Uhr

Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus war am Samstagnachmittag in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ein Großeinsatz der Rettungskräfte nötig. Das Feuer war laut den Angaben der Polizei im Dachgeschoss eines Hauses in der Marktstraße ausgebrochen. Diese verläuft durch die historische Innenstadt. In dem Haus befanden sich neben Wohnungen auch Geschäftsräume. Die 13 Menschen, die zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude waren, konnten dieses verlassen. Zwei Personen wurden leicht verletzt – sie erlitten eine Rauchgasvergiftung.