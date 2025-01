In Backnang bricht in einem leer stehenden Gebäude ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann den Brand löschen – die Polizei hat bereits eine Vermutung zur Brandursache.

Phillip Weingand 21.01.2025 - 12:54 Uhr

Bei einem Feuer in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagmorgen ein Schaden von schätzungsweise 20 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, brach der Brand gegen 6 Uhr morgens in einem leer stehenden Wohnkomplex in der Wilhelmstraße aus. Die Feuerwehr rückte mit 45 Einsatzkräften an und konnte das Feuer recht schnell löschen.