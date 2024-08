Die Feuerwehr musste in Bönnigheim am Montag einen Heckenbrand löschen. Die Flammen hatten auch auf zwei Kiefern übergegriffen. Die Polizei sucht nun unter anderem nach vier Jugendlichen.

Julia Amrhein 21.08.2024 - 10:26 Uhr

Warum ist am Montag eine Hecke in Bönnigheim in Brand geraten? Das versucht die Polizei derzeit herauszufinden – und sucht unter anderem nach vier Jugendlichen. Gemeldet wurde das Feuer gegen 15.35 Uhr: Eine Hecke an einem Verbindungsweg zwischen der Oststraße und dem Schmiedsberger Weg hatte Feuer gefangen. Die Flammen griffen auch auf zwei große Kiefern über, die etwa zur Hälfte abbrannten. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.