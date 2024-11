In einer Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis bricht ein Feuer aus – mit erheblichen Folgen. Die Polizei hat bereits eine Vermutung zur Brandursache.

red/dpa/lsw 03.11.2024 - 14:59 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mensch leicht verletzt worden und ein geschätzter Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Samstagabend in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen, vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem E-Bike-Akku, teilte die Polizei mit.