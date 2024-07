Feuer in Flüchtlingsheim in Stuttgart-Süd gelegt

Die Polizei hat am Sonntag einen 37-Jährigen festgenommen, der im Keller eines Flüchtlingsheims in Stuttgart-Süd versucht haben soll, einen Brand zu legen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten außerdem Rauschmittel.

Matthias Kapaun 30.07.2024 - 13:02 Uhr

Ein 37 Jahre alter Mann soll am Sonntagnachmittag versucht haben, einen Brand in einem Flüchtlingsheim in der Burgstallstraße in Stuttgart-Süd zu legen. Zu einem Brandausbruch kam es glücklicherweise nicht, die Polizei konnte den Verdächtigen verhaften.