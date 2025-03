Hoher Schaden nach Brand in Restaurant

Feuer in Freiburg

Ein Unterstand in einem Freiburger Lokal fängt Feuer. Der Rauch zieht in die Küche und richtet hohen Schaden an.

red/dpa/lsw 06.03.2025 - 14:01 Uhr

Bei einem Brand in einem Restaurant in Freiburg ist ein Schaden von bis zu 200.000 Euro entstanden. Ein Unterstand, der an das Haus angrenzt, hatte Feuerwehr gefangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Mitarbeiter hatten selbst mit Feuerlöschern und Gartenschläuchen versucht die Flammen zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf.