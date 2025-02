Nachts bricht bei einem Heilbronner Parkettstudio ein Feuer aus. Ein Zeitungsbote alarmiert die Feuerwehr. Dennoch entsteht ein hoher Schaden.

red/dpa/lsw 10.02.2025 - 09:18 Uhr

Bei einem Heilbronner Parkettbetrieb ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeitungsausträger entdeckte den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Schaden am Gebäude werde auf rund 200.000 Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher. Laut Feuerwehr waren vermutlich aufgestapelte Gitterboxen mit Holzabfällen an der Außenseite des Hauses in Brand geraten.