In einer Wohnung in Herrenberg hat es am Donnerstag in einer Küche gebrannt. Die Bewohner konnten das Feuer selbst löschen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Eddie Langner 07.05.2026 - 17:14 Uhr

In einer Wohnung in der Karl-Millöcker-Straße in Herrenberg (Kreis Böblingen) hat sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr ein Küchenbrand entwickelt. Nach unbestätigten Angaben hatte sich Fett in einer Fritteuse entzündet. Die Polizei bestätigt Augenzeugenberichte, wonach die Bewohner das Feuer selbst bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht haben, bevor Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen. Die Feuerwehr kontrollierte die Küche und führte Belüftungsmaßnahmen durch. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.