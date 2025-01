Die Zahl der Opfer steigt, aber die beiden größten Feuer sind allmählich eingedämmt. Auch Regen bringt etwas Erleichterung. Doch noch ist die Gefahr nicht vorüber, warnt ein Experte.

dpa 28.01.2025 - 12:13 Uhr

Los Angeles - Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Brände im Großraum Los Angeles ist auf 29 gestiegen. Ein Mensch sei am Wochenende an den Folgen des "Palisades"-Feuers am Westrand von Los Angeles im Krankenhaus gestorben, teilte die Gerichtsmedizin am Montag (Ortszeit) mit.