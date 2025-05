Eines der Feuer ist laut Einsatzkräften viermal größer als die Fläche Hamburgs - zwei Provinzen haben bereits den Notstand erklärt.

red/dpa 30.05.2025 - 13:20 Uhr

Die Waldbrände in Kanada weiten sich aus. Nach Manitoba erklärte auch die Regierung der benachbarten Provinz Saskatchewan angesichts des Ausmaßes der Feuer den Notstand. Die Lage sei vermutlich schlimmer als jemals zuvor, sagte der Chef der Provinzregierung, Scott Moe, am Donnerstag (Ortszeit) in der Stadt Prince Albert. Es sei dringend Regen nötig, aber dieser sei nicht in Sicht.