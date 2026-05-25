Das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ist verraucht. Einige Menschen können ihre Wohnungen nicht verlassen und müssen gerettet werden. Es ist nicht der erste Vorfall in dem Haus.

red/dpa/lsw 25.05.2026 - 13:20 Uhr

Zum dritten Mal in Folge hat es in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe gebrannt. Das Treppenhaus sei am Sonntag komplett verraucht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten demnach acht Bewohner sowie eine Katze aus dem Gebäude retten. Eine Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute löschten den Brand im Keller des Hauses.