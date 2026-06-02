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  6. „Mehrere Anrufe sind eingegangen“: Hütte und Bäume in Vollbrand

Feuer in Marbach „Mehrere Anrufe sind eingegangen“: Hütte und Bäume in Vollbrand

Feuer in Marbach: „Mehrere Anrufe sind eingegangen“: Hütte und Bäume in Vollbrand
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Die Feuerwehr musste am Dienstag in Marbach ausrücken. Foto: dpa)

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot ausgerückt. Grund war ein Vollbrand.

Gegen 16 Uhr brausten am Dienstag mehrere Feuerwehrfahrzeuge durch Marbach. Die Wagen nahmen allesamt Kurs aufs Gebiet Kirchenweinberg in der Nähe des Bahnhofs. Dort hätten unmittelbar nach der Brücke gegenüber dem Gelände der Erzeugergenossenschaft Labag linker Hand eine Gartenhütte und Bäume in Vollbrand gestanden, berichtete gegen 16.40 Uhr ein Feuerwehrsprecher am Telefon.

 

Die Kollegen hätten das Feuer unter Kontrolle bringen können. Für Menschen habe seiner Kenntnis nach keine Gefahr bestanden. Zur Ursache könne er noch nichts sagen.

Die Feuerwehr sei um 15.55 Uhr alarmiert worden. „Es sind mehrere Anrufe eingegangen“, berichtete der Sprecher der Kameraden.

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