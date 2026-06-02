In Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot ausgerückt. Grund war ein Vollbrand.

Gegen 16 Uhr brausten am Dienstag mehrere Feuerwehrfahrzeuge durch Marbach. Die Wagen nahmen allesamt Kurs aufs Gebiet Kirchenweinberg in der Nähe des Bahnhofs. Dort hätten unmittelbar nach der Brücke gegenüber dem Gelände der Erzeugergenossenschaft Labag linker Hand eine Gartenhütte und Bäume in Vollbrand gestanden, berichtete gegen 16.40 Uhr ein Feuerwehrsprecher am Telefon.