Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen in Murrhardt ein brennendes Fahrzeug löschen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können.

Annette Clauß 07.09.2025 - 15:43 Uhr

Ein auf einem Parkplatz in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) abgestellter, brennender VW Bus hat in der Nacht zum Sonntag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Als die Einsatzkräfte am frühen Sonntag gegen 3 Uhr bei dem im Bereich der Unteren Hörschbachwasserfälle abgestellten Fahrzeug eintrafen, stand dieses laut Polizei bereits in Vollbrand.