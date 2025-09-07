Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen in Murrhardt ein brennendes Fahrzeug löschen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können.

Ein auf einem Parkplatz in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) abgestellter, brennender VW Bus hat in der Nacht zum Sonntag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Als die Einsatzkräfte am frühen Sonntag gegen 3 Uhr bei dem im Bereich der Unteren Hörschbachwasserfälle abgestellten Fahrzeug eintrafen, stand dieses laut Polizei bereits in Vollbrand.

 

Polizei sucht die Brandursache

Das Feuer konnten die Feuerwehrleute rasch löschen, beim Brand entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Zur Brandursache konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen. Es wird jedoch von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang (0 71 91/90 90) in Verbindung zu setzen.