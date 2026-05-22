Ein 44-Jähriger soll in Neuhausen auf den Fildern an einer Lagerhalle Feuer gelegt haben. Der Ex-Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens befindet sich in Untersuchungshaft.
22.05.2026 - 11:58 Uhr
Ein 44-jähriger Mann hat am Mittwoch in Neuhausen auf den Fildern an der Lagerhalle eines Unternehmens Feuer gelegt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Morgen im Rahmen der polizeilichen Fahndung vorläufig festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen.