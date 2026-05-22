Ein 44-Jähriger soll in Neuhausen auf den Fildern an einer Lagerhalle Feuer gelegt haben. Der Ex-Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens befindet sich in Untersuchungshaft.

Ein 44-jähriger Mann hat am Mittwoch in Neuhausen auf den Fildern an der Lagerhalle eines Unternehmens Feuer gelegt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Morgen im Rahmen der polizeilichen Fahndung vorläufig festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 44-Jährige gegen 4 Uhr auf dem Gelände eines Unternehmens in der Schurwaldstraße von außen am Rolltor einer Lagerhalle mit mehreren Flaschen Spiritus Feuer gelegt haben. Der Brand erlosch selbstständig. Am Tor entstand ein geschätzter Schaden von rund 10 000 Euro. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Verdächtiger soll Ex-Kollegen bedroht haben

Ein Mitarbeiter des Unternehmens entdeckte gegen 5.30 Uhr die leeren Spiritus-Flaschen sowie die Beschädigungen und alarmierte die Polizei. Auch die Feuerwehr rückte aus, um die Halle zu belüften, da Rauch ins Innere gedrungen war. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich rasch ein Tatverdacht gegen den 44-jährigen ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens. Dieser soll bereits am Dienstag einen Beschäftigten des Unternehmens verbal bedroht haben.

Gegen 7.30 Uhr trafen Polizeibeamte den alkoholisierten Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Sielmingen an und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Donnerstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und ordnete gegen den Mann Untersuchungshaft an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern an.