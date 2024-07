Ursache des Feuers in Oppenweiler war offenbar ein auf dem Herd vergessenes Essen. Die Küche ist durch den Brand vollständig zerstört worden.

Dirk Herrmann 29.07.2024 - 16:50 Uhr

Schwere Verletzungen hat eine betagte Bewohnerin beim Brand eines Hauses in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) erlitten. Das Feuer war am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr in einer Küche eines Wohnhauses in der Steinbacher Straße im Ortsteil Zell ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein auf dem Herd vergessenes Essen die Ursache für den Brand.