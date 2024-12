Feuer in Renningen-Malmsheim

Die Feuerwehr rückt am Montagabend wegen eines Brandes in einem Einfamilienhaus nach Renningen-Malmsheim (Kreis Böblingen) aus. Die Bewohner bleiben unverletzt, doch der Schaden ist beträchtlich.

Julia Hawener 09.12.2024 - 22:50 Uhr

Ein Brand am Montagabend in der Merklinger Straße in Renningen-Malmsheim (Kreis Böblingen) hat ein Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.