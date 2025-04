Feuer in Rudersberg

Mitten in der Nacht bricht in der Wieslaufstraße in Rudersberg ein Feuer aus. Die Flammen greifen auf Gebäude über – doch die Einsatzkräfte reagieren schnell.

Frank Rodenhausen 18.04.2025 - 11:02 Uhr

Ein Holzstapelbrand hat in der Nacht auf Karfreitag in Rudersberg erheblichen Schaden angerichtet. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war das Feuer gegen 1.45 Uhr in der Wieslaufstraße zwischen zwei Wohnhäusern ausgebrochen.