In Sindelfingen musste am Samstagmittag die Feuerwehr ausrücken. Aufmerksame Anwohner konnten ein Gebüsch aber selber löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.
13.04.2026 - 11:55 Uhr
Am Samstag rückten gegen 12.45 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus, nachdem ein Brand im Bereich eines Spielplatzes parallel zur Allmendstraße in Sindelfingen gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter eine Ansammlung von entsorgtem Schilfrohr in Brand gesetzt hatten. Das Feuer griff auf ein nahe gelegenes Gebüsch über, berichtet die Polizei.