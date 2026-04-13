In Sindelfingen musste am Samstagmittag die Feuerwehr ausrücken. Aufmerksame Anwohner konnten ein Gebüsch aber selber löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am Samstag rückten gegen 12.45 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus, nachdem ein Brand im Bereich eines Spielplatzes parallel zur Allmendstraße in Sindelfingen gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter eine Ansammlung von entsorgtem Schilfrohr in Brand gesetzt hatten. Das Feuer griff auf ein nahe gelegenes Gebüsch über, berichtet die Polizei.

 

Anwohner wurden auf den Brand und den aufsteigenden Rauch aufmerksam und löschten das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 31 / 13-25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.