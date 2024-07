Bei einem Brand im Erdgeschoss eines Gebäudes im Stuttgarter Osten ist ein hoher Schaden entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil an.

jor/dpa 08.07.2024 - 07:18 Uhr

Bei einem Brand im Gebäude einer Burschenschaft ist in der Nacht zum Montag an der Stuttgarter Haußmannstraße ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Gegen 3.30 Uhr stand der Schankraum im Erdgeschoss des Gebäudes im Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Zeugen hatten daraufhin den Notruf gewählt, so die Polizei.