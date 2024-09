Zeugen beobachten am Donnerstag, wie Rauch aus einem Fenster in Stuttgart-Münster aufsteigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Sebastian Winter 19.09.2024 - 18:22 Uhr

In einem Zimmer eines Seniorenheims in Stuttgart-Münster ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Laut Polizeibericht entdeckten Zeugen gegen 16.30 Uhr, dass Rauch aus einem Fenster im Gebäude an der Schussengasse aufstieg und alarmierten die Feuerwehr.