Beim Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus musste die Feuerwehr am früher Morgen das ganze Gebäude evakuieren. Es gibt Verletzte.

Thomas Rahmann 24.12.2024 - 12:57 Uhr

Um kurz vor halb fünf hatte ein Zeuge über den Feuerwehr-Notruf 112 bereits von Rauch und offenen Flammen in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Schlüsselwiesen in Stuttgart-Ost gesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.